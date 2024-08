Reprodução/Instagram Georgina Rodriguez dá presente milionário para Cristiano Ronaldo





Nesta sexta-feira (2), Georgina Rodriguez usou suas redes sociais para exibir um momento especial ao lado do marido, Cristiano Ronaldo . Em uma série de fotos, a influenciadora revelou um passeio em um carro de luxo, avaliado em mais de 4 milhões de reais, que ela presenteou ao jogador no Natal de 2022. O veículo é completamente personalizado.





Trata-se de um Rolls-Royce Dawn, que conta com as iniciais do casal e uma chuteira no capô, em homenagem à carreira de Cristiano, um dos maiores astros do futebol mundial. O casal está em Madri, na Espanha, cidade onde viveram por muitos anos enquanto ele jogava pelo Real Madrid.

Georgina compartilhou um vídeo capturando o momento em que surpreendeu Cristiano com o presente. Ao lado dos filhos, ele ficou visivelmente impressionado e sem palavras, mas rapidamente entrou no carro para um passeio com a família, adicionando mais um item à sua coleção de mais de 10 carros de luxo.

Não é a primeira vez que Georgina presenteia Ronaldo com um carro. Em seu 35º aniversário, em 2020, ela deu a ele um Mercedes-AMG G63 Brabus preto. O carro mostrado no vídeo desta sexta-feira (2) possui lataria bicolor e estofamento branco e caramelo, além de ser conversível, o único desse tipo fabricado pela montadora. Na época, com os custos de importação, o veículo custava cerca de R$ 4,8 milhões no Brasil.