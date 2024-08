Reprodução: Instagram Isabelle Nogueira e Matteus Amaral

A ex-BBB Isabelle Nogueira embarcou, nesta sexta-feira (2), para Alegrete, cidade de Matteus Amaral. A cunhã-poranga dividiu o momento com os seguidores e se mostrou bastante animada para conhecer o lugar onde o participante do BBB 24 mora.



"E aí, meu povo. Já estou aqui no voo, saindo de São Paulo e indo para Curitiba. Depois, vamos pegar mais um voo e ir para Alegrete. Viajar de madrugada é ralado, né? Mas bora lá", disse ela no story que gravou em sua rede social.

"Uma dica para quem não quer perder esse grande rolê: ativa as notificações porque eu quero que vocês vivam esse momento comigo", pediu a manauara. "Indo conhecer a terra do Matteus. Estava contando as horas, os dias", escreveu ela na foto que postou ao lado do namorado antes de embarcarem.

Na última quinta feira (1), enquanto fazia as malas para viajar, Isabelle Nogueira vibrou por finalmente conhecer Alegrete. "Gente, vocês não têm ideia de como eu estou ansiosa para conhecer as pessoas, a culinária e os lugares. Enfim, estou muito ansiosa", expressou.

A finalista do BBB 24 ainda fez um comparativo entre os climas da cidade de Matteus Amaral e de Manaus, local onde Nogueira vive. Segundo Nogueira, por morar em um lugar mais quente, a participante não se acostumou com temperatuas menores. Por isso, ela separou roupas de frio para aproveitar sua estadia em Alegrete sem preocupações.

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral se conheceram no BBB 24, no qual se tornaram um casal nos momentos finais do jogo. Ao lado do campeão Davi Brito, os participantes completaram o pódio do programa dirigido por Boninho.

