Reprodução/Instagram Tom Brady posa com a filha e semelhança dela com Gisele Bündchen rouba a cena

Tom Brady está aproveitando uma viagem ao lado da filha, Vivian , e nesta quinta-feira (1), o jogador de futebol americano compartilhou fotos com a herdeira e um detalhe chamou a atenção .

A caçula de 11 anos posou ao lado do pai, mas a semelhança com a mãe, Gisele Bündchen , foi o que roubou a cena. Os dois estão juntos na cidade litorânea no sul da França, Antibes.

"Jantar, negociação da sobremesa e um pai de 46 anos que acabou de ouvir 'faça algo legal'", escreveu o atleta na legenda.

Os admiradores não deixaram de apontar a semelhança entre mãe e filha. "Ela é a cara da mãe, belíssima", "Ela é tão linda, igual à mãe", "Como pode ser uma mini Gisele", declararam eles.

Tom Brady está aproveitando uma viagem ao lado da filha, Vivian Reprodução/Instagram A caçula de 11 anos posou ao lado do pai, mas a semelhança com a mãe, Gisele Bündchen, foi o que roubou a cena Reprodução/Instagram Os dois estão juntos na cidade litorânea no sul da França, Antibes Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp