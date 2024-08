Reprodução Sandy estaria vivendo um romance com o médico Pedro Andrade

Na foge do olhar minucioso da internet. Internautas afirmam que o médico Pedro Andrade, suposto affair de Sandy , tem sido visto frequentando a fazenda da família da cantora. Um dos indícios levantados é uma foto em que Pedro aparece sob um guarda-sol idêntico ao modelo presente na propriedade de Xororó, em Mozarlândia, Goiás.

Instagram A web reconheceu o guarda sol

Desde que o relacionamento veio à tona, entre quarta-feira (31) e quinta-feira (1º), Pedro viu seu número de seguidores no Instagram crescer rapidamente, passando a contar com cerca de 317 mil seguidores. Ele é especializado em Medicina de Precisão e bastante ativo nas redes sociais, onde compartilha aspectos de sua vida profissional e pessoal, incluindo postagens sobre fé e atividades físicas, como boxe e musculação.

Na última quarta-feira, o colunista Gabriel Perline, da revista "Contigo!", divulgou um vídeo em que Pedro aparece em uma celebração na fazenda da família de Sandy. Durante a festa, enquanto os presentes cantavam "A lenda" no karaokê, uma pessoa se dirigiu a Pedro afirmando que a música era dedicada a ele. Visivelmente envergonhado, Pedro formou um coração com as mãos, enquanto outra pessoa brincava, dizendo: "Chegou como? Chegou chegando".

Sandy, que encerrou um relacionamento de 15 anos com Lucas Lima em setembro de 2021, com quem tem um filho de 10 anos, Theo, não negou nem confirmou seu novo romance. A assessoria de imprensa da cantora reiterou que Sandy sempre foi muito reservada em relação à sua vida pessoal e que, por isso, não têm informações adicionais sobre o assunto.

Quem é Pedro Andrade

Pedro Andrade, de 34 anos, é médico e proprietário de uma clínica focada em nutrição de precisão renomada, que atende celebridades como Walcyr Carrasco, Rainer Cadete e Fiuk. O suposto affair formado em medicina pela Universidade Cidade de São Paulo e atualmente doutorando em genômica pela Universidade de São Paulo (USP). Ele também participou de cursos em Harvard e na Carolina do Norte.

Pedro é conhecido por ser bastante comunicativo nas redes sociais, frequentemente respondendo perguntas de seguidores. Recentemente, ele comentou sobre seus hábitos de sono, mencionando que prefere dormir cedo, às 22h, e evitar saídas noturnas.

Apesar de ser discreto, ele já teve um relacionamento público com Vanessa Mesquita, campeã do "Big Brother Brasil 14". O relacionamento de Pedro e Vanessa durou de 2015 a 2017, e foi amplamente documentado nas redes sociais da ex-BBB.

Após o término, Vanessa comentou: "Terminamos por incompatibilidade de ideais. Cada um foi em busca do que tem como prioridade na sua vida. Estou cuidando muito do meu lado espiritual, meditando e fazendo yoga. Acho que a gente tem sempre que procurar evoluir. Graças ao meu namoro, eu evolui bastante como pessoa. É um ciclo que se fechou e um novo está se abrindo”.

