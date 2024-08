Reprodução A série ganhou a votação de personagens mais odiados

O nadador irlandes Daniel Wiffen conquistou a medalha de ouro nos 800m livres, quebrando o recorde Olimpíadas de Paris 2024, na última terça-feira (30). Entretanto, um fato chamou muito atenção: Daniel participou da série "Game Of Thrones" quando pequeno.

Aos 23 anos, Daniel é uma estrela em ascensão na natação, sendo uma das grandes promessas da Irlanda no esporte. Mas, antes de se tornar um atleta de elite, ele teve a chance inesperada de participar do set da série da HBO. O episódio em questão foi nada menos que "As Chuvas de Castamere", mais conhecido como o episódio do "Casamento Vermelho".

Tudo aconteceu quando Daniel tinha apenas 10 anos. Em uma entrevista ao site oficial dos Jogos, em 2022, ele revelou que nem assistia à série na época, pois seus pais não permitiam. No entanto, sua irmã, Elizabeth, conseguiu um papel como uma das filhas de Neyela Frey e levou Daniel e seu irmão gêmeo, Nathan, para o set como figurantes.

"Nós entramos no fundo, o que foi bem legal [...] Na nossa cena estávamos na sala, sentados nos últimos degraus, quando os Stark entraram", detalhou o medalhista sobre sua experiência no set. Além de "Game of Thrones", ele e seu irmão também fizeram uma aparição em um episódio de "As Crônicas de Frankenstein".

Daniel, no entanto, é mais conhecido por seu desempenho impressionante na natação. Ele levou o ouro nos 800m livres com um tempo recorde de 7m38s19, superando o norte-americano Robert Finke, que ficou com a prata, e o italiano Gregorio Paltrinieri, que conquistou o bronze.

Daniel Wiffen, nadador irlandês que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024 Reprodução Daniel Wiffen, nadador irlandês que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024 Reprodução Daniel Wiffen, nadador irlandês que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024 Reprodução Daniel Wiffen, nadador irlandês que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024 Reprodução Daniel Wiffen, nadador irlandês que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024 Reprodução





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp