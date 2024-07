Reprodução Yasmin Brunet

Nesta quinta-feira (18), a modelo Yasmin Brunet, de 36 anos, surpreendeu seus seguidores ao publicar uma foto de biquíni em suas redes sociais. Com o cabelo molhado e usando um biquíni de conchinhas, a ex-participante do "Big Brother Brasil 24" brincou: "Falta muito pro verão?", acompanhado de emojis de fogo e sereia.

A imagem gerou uma avalanche de elogios nos comentários. "Arrasando corações", disseram alguns. "A mais gostosa", afirmaram outros. "É muito beleza, Brasil", exclamaram. "Minha musa do verão", escreveram, demonstrando o carinho e a admiração pela modelo.

Recentemente, Yasmin compartilhou com seus fãs um pouco sobre sua luta contra o lipedema e a compulsão alimentar. Durante sua participação no programa "Encontro", apresentado por Patrícia Poeta, ela falou abertamente sobre suas questões de saúde, que atualmente está tratando na Grécia.

"A compulsão nunca vem sozinha. Então, é depressão, é ansiedade... eu trato desde os meus 13 anos de idade. Imaginei que, quando entrasse na casa, minha compulsão iria aparecer porque é muito estresse e ansiedade. Compulsão é uma coisa que você come, come, come, e nunca está saciada, se sente vazia. O vazio não é sobre a comida, mas a gente pode na comida, porque é uma coisa palpável, fácil de lidar", explicou Yasmin, ao descrever a complexidade de suas condições.

