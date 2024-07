Reprodução Sandy estaria vivendo um romance com o médico Pedro Andrade

A cantora Sandy estaria utilizando uma técnica polêmica para trocar mensagens e declarações com o novo affair. Para despistar o romance com o médico Pedro Andrade, a filha de Chitãozinho estaria usando um perfil falso no Instagram.

Discreta e avessa às polêmicas, Sandy decidiu preservar o perfil oficial, que conta com mais de oito milhões de seguidores, e agir através de uma conta falsa, que leva o nome de Luiza. O caso foi divulgado pelo jornalista Lucas Pasin, do Splash.

No Instagram, Sandy teria usado o perfil de Luiza para comentar uma publicação do médico Pedro Andrade. A conta falsa escreveu "amei" em uma das postagens, sendo respondida pelo profissional com um emoji de coração e uma piscadinha.

De acordo com a coluna, Sandy possui um perfil falso há mais de 10 anos. Nesse período, a artista teria mudado o nome da conta três vezes, sendo que, atualmente, "Luiza" é o nome sob o qual se apresenta na rede social.

O nome tem um significado especial para a cantora, uma vez que também foi escolhido para uma personagem do clipe "Estranho Jeito de Amar", lançado em 2006.

O perfil suspeito é privado, então apenas seguidores autorizados têm acesso às postagens. Apesar disso, chama a atenção que a conta, com apenas 99 seguidores, inclua famosos na lista, como o cantor Junior, irmão de Sandy, o médico Pedro Andrade, Luciano Huck, Fernanda Gentil, Tatá Werneck e Fernanda Paes Leme.

