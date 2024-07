Reprodução Homem confessa ter mentido em entrevista para a Globo e responderá por crime

O motorista de aplicativo Rafael Queiroz confessou na última terça-feira (30) ter mentido em entrevista para a Globo e Record, e agora responderá por falsa comunicação de crime. Rafael se passou por um motorista, suposta vítima de furto, que viralizou na última semana.

O que aconteceu?

Na última semana, viralizou o vídeo em que um rapaz é arrastado com o braço preso na janela de um carro. Devido à repercussão do caso, algumas emissoras e jornais buscaram entrevistar as pessoas envolvidas no caso.

Diante disso, Rafael Queiroz se apresentou como motorista do caso, concedendo entrevistas para a Globo e Record. Ele apareceu ao vivo no "Bom Dia Rio" na sexta-feira (26) e depois na última edição do "Domingo Espetacular".

Após as entrevistas, Queiroz foi para a delegacia no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, prestar um boletim de ocorrência de furto.

Confessou a mentira

Nesta terça-feira (30), o advogado de Rafael Queiroz se manifestou à Polícia Civil alegando que o cliente mentiu sobre a participação no caso. "Rafael recebeu o vídeo e o enviou para os amigos como uma brincadeira. Ele não fazia ideia de que isso tomaria essas proporções. Ele mandou para os amigos que brincaram ao dizer que ele era o rapaz do vídeo. Rafael achou engraçado e resolveu postar o vídeo no perfil do Instagram dizendo que ele era o cara da imagem", contou Gustavo Amaral ao jornal O Globo.

"Ele não soube a hora de parar e quando viu que estava ficando sério resolveu se apresentar na delegacia para esclarecer tudo. Rafael admitiu para a polícia que não era o motorista. Ele não sabe se o vídeo é verdadeiro ou falso. Apenas brincou com a situação. A polícia está investigando se o vídeo é real ou não, mas isso é com eles. Rafael já admitiu que tudo não passava de uma brincadeira. Agora é aguardar as investigações", disse.

A mentira nas entrevistas

Em conversa com as emissoras, Rafael Queiroz detalhou como teria sido o crime de furto. "Ele já tava quase com a mão no telefone, eu consegui agarrar o braço dele e subir o vidro. Nisso que subi o vidro, eu acelerei o carro. [Tive] medo do que fosse acontecer, de alguém tentar machucar a minha filha, né? Minha família, minha esposa, minha mãe...", disse ao Domingo Espetacular.

A mentira contada por Rafael contou com algumas divergências. A segunda pessoa envolvida, Djalma Pires dos Santos, foi apresentada como amigo do motorista no "Bom Dia Rio", da Globo. Entretanto, para o "Domingo Espetacular" da Record, o homem foi apresentado como primo da falsa vítima.