Juliette Freire encantou seus mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais ao compartilhar, nesta terça-feira (30) fotos em um cenário paradisíaco em Fernando de Noronha, Pernambuco. Praticando Stand Up, a campeã do “BBB 21” chamou a atenção até mesmo do surfista Gabriel Medina, que está no Taiti, onde ocorrem as competições de surfe das Olimpíadas de Paris.

“Eita como surfa”, brincou Gabriel Medina nos comentários. O atleta recebeu elogio de fãs, após resultados positivos na competição contra o surfista japonês Kanoa Igarashi.

Nas imagens, Juliette, que está acompanhada pelo namorado, Kaique Cerveny, aparece equilibrada sobre a prancha enquanto curte o mar e renova o bronzeado.

“Deus abençoe tanta ABUNDÂNCIA oh glória”, comentou uma fã sobre o corpo escultural da cantora de “Vem Galopar”. “Meta de vida: essa abundância aí atrás”, disse outra. “O ‘rabetão’ da mami”, brincou uma terceira.

Veja as fotos:

