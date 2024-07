Reprodução Globo toma decisão radical contra Davi, campeão do 'BBB 24', após polêmicas

A Globo decidiu não renovar o contrato publicitário com Davi Brito, campeão do 'BBB 24'. A parceria entre o baiano e a agência da emissora chega ao fim nesta quarta-feira (31). Indica-se que o comportamento polêmico do ex-BBB após a vitória no reality pesou contra a prorrogação do contrato.

A atitude da Globo surpreendeu e gerou discussões, uma vez que emissoras costumam estender o contrato com os campeões de seus próprios realities. A informação foi divulgada pelo jornalista Gabriel Vaquer, do F5, e confirmada pelo iG Gente.

De acordo com a reportagem, as polêmicas recentes de Davi contribuíram negativamente para a decisão da empresa. Além disso, houve descontentamentos internos devido à falta de interesse do mercado publicitário em contratar Davi para campanhas.

O baiano tornou-se garoto-propaganda apenas da casa de apostas Esportes da Sorte, que, em julho, decidiu romper com o ex-BBB após ele fazer publicidade para uma concorrente.

Além disso, a imagem do campeão do reality estaria sofrendo com diversas oscilações junto ao público. Neste mês, ele teria mentido publicamente sobre estar doente e foi acusado de forçar um relacionamento para viralizar na mídia.

Davi Brito ostenta nova vida após vitória do BBB 24

O baiano agora possui uma mansão na Bahia e carro próprio Reprodução/Instagram A vitória no reality da Globo garantiu R$ 2,92 milhões no bolso Reprodução/Instagram Davi Brito vive uma vida bem diferente e faz questão de dividir a alegria Reprodução/Instagram O ex-motorista de aplicativo contou que comprou um apartamento para a mãe e uma casa para o pai Reprodução/Instagram Apesar da ostentação com aluguel de mansões e passeios de lancha e jet ski, Davi afirmou que investiu o dinheiro do prêmio Reprodução/Instagram