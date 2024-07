Lucas Brito Ana Paula Arósio surpreende ao fazer aparição pública; novo visual chama a atenção

Na última segunda-feira (29), Ana Paula Arósio fez uma rara aparição público e virou assunto nas redes sociais. A atriz está longe da televisão há quase 15 anos.

A artista, que vive na Inglaterra, participou de uma campanha publicitária para uma rede de farmácias e exibiu o novo visual.

Nas imagens, ela mostrou os cabelos bem curtos, diferente dos cachos usado nos trabalhos como atriz.

Os internautas se surpreenderam com a aparição e fizeram questão de comentar. "Ana Paula Arósio sendo flagrada, após anos de sumiço. E segue linda", elogiou um; "Ana Paula Arósio envelhecendo como vinho", brincou outro; "Ela é igual a mim: só sai de casa por 1 milhão", declarou uma terceira.

O último trabalho de Ana Paula Arósio na televisão foi em 2010, na série Na Forma da Lei.

Veja o novo visual de Ana Paula Arósio

Ana Paula Arósio surpreende ao fazer aparição pública; novo visual chama a atenção Reprodução/X





