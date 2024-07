Reprodução/Instagram Bruna Biancardi e Neymar

A influenciadora digital Bruna Biancardi, de 30 anos, desabafou nesta segunda-feira (29) nas redes sociais e negou que tenha feito um comentário para defender o jogador Neymar Jr., de 32 anos.



A influencer e mãe de Mavie, filha fruto do relacionamento entre Neymar e Bruna, se manifestou após a colunista Fábia Oliveira repercutir um vídeo descontraído feito pelo casal em um restaurante. No vídeo, a colunista afirma que Neymar teria dado uma "bronca" em Bruna.

O caso aconteceu no final de semana, quando o casal foi em um restaurante juntos. Bruna gravou alguns pratos de sobremesa com chocolate e pulou a iguaria do jogador, que optou por um doce de pistache. Neymar então afirma: "O meu você não filma? Tem preconceito com o meu pistache? Porra, ela filmou os três, só!". Bruna ri e diz: "Sem graça!".

Na publicação de Fábia, a influenciadora escreveu: "Tu não tem vergonha, não? Tudo por cliques, né? Sem conteúdo eu sei que você é, mas se superou colocando uma chamada dessa pra um assunto que não tem nada a ver com ‘preconceito’ – algo tão grave, diga-se de passagem".

Mais tarde, após abrir uma caixinha de perguntas para conversar com os fãs, um seguidor disse: "Não perde seu tempo indo debater com fofoqueiro, ainda mais para defender ele [Neymar]".

Bruna então esclarece: "Gente, eu aguento muito e ainda fico calada, podem ter certeza. Não estou defendendo ele, não. Estava me defendendo, pois quem não lê a 'matéria' pode pensar que eu tive alguma atitude preconceituosa com alguém e isso pra mim é algo muito grave! Só por isso falei".

Neymar e Bruna Biancardi Reprodução Bruna Biancardi e Mavie visitam Instituto Neymar e encantam o jogador Reprodução/Instagram Bruna Biancardi levou Mavie para conhecer o Instituto Neymar Jr Reprodução/Instagram Mavie se divertiu no campo com uma bola de futebol Reprodução/Instagram Neymar Jr, Mavie e Bruna Biancardi Reprodução: Instagram Neymar Jr, Mavie e Bruna Biancardi Reprodução: Instagram Bruna Biancardi ganha buquê luxuoso após Dia dos Namorados; veja valor Reprodução





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp