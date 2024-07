Reprodução/Youtube/Cazé TV Nathaly Dias e Adenízia

A influenciadora digital Nathaly Dias, mais conhecida como Blogueira de Baixa Renda, estrelou um climão durante a transmissão das Olimpíadas de Paris 2024, que estão sendo realizadas pela CazéTV.



No programa, onde exerce o papel de comentarista, a influencer questionou a ex-jogadora de vôlei Adenízia, que dividia a bancada de comentaristas, se ela sabia de uma "fofoca de vôlei". Nathaly foi mais específica e perguntou sobre uma suposta briga entre Gabi Guimarães e Sheilla Castro. Entretanto, a humorista levou uma invertida da atleta, que disse: "Isso aqui é um programa de família. Eu não faço parte de fofocas".

Após a repercussão do caso nas redes sociais, a influenciadora publicou um pedido de desculpas nesta segunda-feira (29). Nathaly inicia: "Fui convidada para o programa Zona Olimpica, da CazéTV, na sexta-feira, para comentar sobre as Olimpiadas. Ao chegar, tivemos a conversa de bastidores de praxe e, como sempre faço, questionei se havia algum assunto ou abordagem delicada, sobre a qual ndo poderiamos falar. A resposta foi NÃO. O programa é leve e pode-se falar sobre qualquer assunto".

A influenciadora diz que no momento que questionou Adenízia, ela se certificou de que estava dizendo de forma leve e descontraída, uma vez que não havia um briefing sobre assuntos proibidos na conversa. "Reforço aqui que em nenhum momento eu tive intenção de expor, humilhar ou causar qualquer tipo de desconforto, seja pra quem estava no estúdio ou em casa. Mas a partir dai, a coisa degringolou..."

Segundo Nathaly, após o caso, ela sofreu com ataque e ameaças nas redes sociais, com "hate em todos os canais onde está presente". "Comentaram desde o fato de eu não ser especialista em esporte, o que eu não sou mesmo, até questões muito pesadas relacionadas do meu corpo, do meu posicionamento, à minha orientação sexual, minha condição social e até da minha família. Sofri diversas ameaças no direct."

Ela explica que nunca sofreu com uma pressão tão forte quanto a vista após o episódio e relembrou as conquistas que já teve por meio do trabalho que faz na internet há seis anos. "Tudo isso com trabalho, seriedade e profissionalismo. Justamente por isso, eu esperava um acolhimento ou pelo menos uma retratação, o que não aconteceu. O que vi foram pessoas totalmente fora da situação me apoiando. Um beijo, Márcia Fu e Felipe Neto", disse

Além dos nomes citados, a influencer recebeu apoio do carnavalesco Milton Cunha, que também foi a Paris como comentarista das Olimpíadas 2024 pela Cazé TV.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp