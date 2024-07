Reprodução/SBT/ X João Guilherme detona Daniel Alves





O ator e influenciador João Guilherme Ávila, de 22 anos, rasgou o verbo ao revelar qual foi o famoso "mais mala" que ele teria conhecido ao longo da vida. A pergunta foi feita durante o programa "Sabadou com Virginia", apresentado pela cunhada dele no SBT, no último sábado (27).

"Quem é o famoso mais mala que você conhece e o que ele fez pra te desagradar?", indagou Fabiano, da dupla com César Menotti. Sem papas na língua, o filho do sertanejo Leonardo não hesitou em responder e detonou o ex-jogador Daniel Alves, condenado pelo crime de estupro na Espanha.

“Tem muito famoso que é muito mala, que já me desagradou bastante, mas uma figura que hoje é conhecida mundialmente como o lixo que ela é, foi o Daniel Alves a primeira vez que encontrei ele”, respondeu o ator.

O irmão de Zé Felipe também relembrou uma situação de quando conheceu o ex-jogador em uma boate. O affair de Bruna Marquezine revelou que um amigo seu foi destratado pelos seguranças de Daniel Alves.

“Ele estava cercado de seguranças e assim, existe uma diferença quando a pessoa está com segurança porque realmente precisa de proteção, e quando a pessoa está em uma boate, em uma festa entre amigos, algo fechado. E tinha uma tropa de seguranças fazendo um movimento em uma festa fechada”, contou.

“Eu de verdade, não acompanho futebol, então estava cagando pra Daniel Alves, só que eu achava aquilo muito feio e teve uma atuação com um amigo meu que estava próximo e foi muito destratado pelos seguranças”, continuou.

E finalizou: “Ele também não estava querendo saber de Daniel Alves. Então ele foi um dos primeiros que eu falei assim: ‘Meu Deus, que cara mala’ e depois dele conheci alguns outros”.

