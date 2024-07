Instagram Fabiana Justus

Em meio ao tratamento contra a leucemia, Fabiana Justus, de 37 anos, celebrou o crescimento de seu cabelo, que caíram por conta da doença. Desde janeiro deste ano, a influenciadora e empresária compartilha com os seguidores a luta contra o câncer. Neste domingo (28), ela refletiu sobre os fios crescendo.



A filha de Roberto Justus usou a palavra "ressignificação" - capacidade em atribuir um novo significado - para descrever a fase atual.

"Começando a me enxergar com cabelo... ressignificar minha imagem mais uma vez! E estou curtindo viu?", escreveu Fabiana na legenda do post.

Nos comentários, a influenciadora recebeu diversos elogios. "Cada fio do seu cabelo é a força que você tem! E confesso que sua alegria e fé passou para todas nós aqui", comentou uma internauta.

"Que alegria ver esse cabelo crescendo!! Sinônimo de saúde e recuperação diante de todo esse processo. Estou imensamente feliz com essas fotos, mas mais ainda com a sua boa e autoestima!", elogiou outra.

Fabiana Justus Instagram Fabiana Justus Instagram Fabiana Justus Instagram Fabiana Justus Instagram

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



Remissão do câncer

No último mês, a influenciadora Fabiana Justus informou que o câncer entrou fase em remissão, ou seja, uma significante redução dos sintomas e sinais da doença. A herdeira de Roberto Justus foi diagnostica com leucemia em janeiro.

No Instagram, a influenciadora publicou um vídeo em que acena um 'tchau' para o cateter implantado na região do peito. "Estou em remissão! Mas eu me considero CURADA! Porque Deus não faz nada pela metade... e se Ele me deu todas as bençãos que me deu, a cura também veio!", iniciou.

"Tenho MUITA fé e confiança! Os exames de hoje vieram zerados assim como os de antes também. Mas hoje eu estava mais ansiosa! Porque estou chegando nos tão esperados 100 dias pós-transplante. Os 100 dias de maiores riscos estão ficando para trás", celebrou.

Fabiana Justus discursa junto com o pai, Roberto Justus Reprodução Instagram - 19.5.2024 Fabiana Justus ao lado da família Reprodução Instagram - 19.5.2024 Fabiana Justus abraça a madrasta Ana Paula Siebert Reprodução Instagram - 19.5.2024 Fabiana Justus emociona familiares com aparição surpresa na festa da irmã caçula Reprodução Instagram - 19.5.2024