Reprodução Fabiana Justus se emociona com remissão do câncer: 'Estou vencendo'

A influenciadora Fabiana Justus informou nesta sexta-feira (28) que o câncer entrou fase em remissão, ou seja, uma significante redução dos sintomas e sinais da doença. A herdeira de Roberto Justus foi diagnostica com leucemia em janeiro.

Através do Instagram, a influenciadora publicou um vídeo em que acena um 'tchau' para o cateter implantado na região do peito. "Estou em remissão! Mas eu me considero CURADA! Porque Deus não faz nada pela metade... e se Ele me deu todas as bençãos que me deu, a cura também veio!", iniciou.

"Tenho MUITA fé e confiança! Os exames de hoje vieram zerados assim como os de antes também. Mas hoje eu estava mais ansiosa! Porque estou chegando nos tão esperados 100 dias pós-transplante. Os 100 dias de maiores riscos estão ficando para trás", celebrou.

Apesar da primeira vitória, Fabiana Justus explicou que o próximo passo é aguardar a chegada dos 180 dias de pós-transplante de medula. Ao chegar nesse estágio, a influenciadora irá deixar de tomar os remédios imunossupressores.

"E assim minha imunidade ficará melhor e a vida vai voltando ao 'normal'! Vamos que vamos! Que eu tô vencendo a maior batalha da minha vida! E o que vai ficar depois de tudo isso é um grande aprendizado. A vida com mais cor, mais alegria e muita, mas muita gratidão!", completou.



Fabiana Justus se pronuncia antes de voltar para o hospital: ‘Rumo a cura’ Reprodução / Instagram Fabiana Justus se pronuncia antes de voltar para o hospital: ‘Rumo a cura’ Reprodução / Instagram Fabiana Justus se pronuncia antes de voltar para o hospital: ‘Rumo a cura’ Reprodução / Instagram Fabiana Justus se pronuncia antes de voltar para o hospital: ‘Rumo a cura’ Reprodução / Instagram Fabiana Justus se pronuncia antes de voltar para o hospital: ‘Rumo a cura’ Reprodução / Instagram Fabiana Justus se pronuncia antes de voltar para o hospital: ‘Rumo a cura’ Reprodução / Instagram Fabiana Justus se pronuncia antes de voltar para o hospital: ‘Rumo a cura’ Reprodução / Instagram Fabiana Justus se pronuncia antes de voltar para o hospital: ‘Rumo a cura’ Reprodução / Instagram