Reprodução/Instagram Duda Reis e Du Nunes





É menina! Neste domingo (28), aconteceu o chá revelação da influenciadora Duda Reis e o marido, o cabeleireiro Du Nunes. A atriz descobriu que está à espera de uma menina. A pequena vai se chamar Aurora.

O casal realizou um festão para saber o sexo do primeiro bebê que esperam juntos. "Chegamos no nosso chá revelação, que emoção!", vibrou a famosa.

No Instagram, a influenciadora publicou fotos do momento em que descobre o sexo e escreveu: "Aurora", com um coração rosa ao lado.

"Se fosse menino, chamaria Enrico. Mas sendo menina, é a nossa Aurora, um nome que simboliza o nascer do sol e o início de um novo dia, representando esperança, renovação e o princípio da vida," disse Duda no evento.

Nos comentários, os seguidores deixaram mensagens de felicitações para a atriz. "Essa neném vai ser tão amada, eu te amo Aurora, sua família tá muito feliz que você tá vindo", "Bem-vinda, Aurora", escrveram.









Duda e Du Nunes estão casados desde novembro de 2023. Esse é o primeiro filho do casal. A atriz e empresária compartilhou a notícia da gravidez no dia 2/7. Na época, Duda escreveu: "É oficial: ESTOU GRÁVIDA. Estava tão ansiosa para contar essa novidade para vocês… que emoção, coração transbordando de alegria. Filho(a), você é a parte mais bonita da vida da mamãe e do papai, esperamos muito por você!"

Duda Reis vestida de noiva Reprodução Instagram - 28.11.2023 Duda Reis vestida de noiva Reprodução Instagram - 28.11.2023 Du Nunes vestido de noivo Reprodução Instagram - 28.11.2023 Marcha nupcial de Duda Reis Reprodução Instagram - 28.11.2023 Duda Reis e Du Nunes oficializam união Reprodução Instagram - 28.11.2023 Duda Reis e Du Nunes oficializam união Reprodução Instagram - 28.11.2023 Duda Reis e Du Nunes na festa de casamento Reprodução Instagram - 28.11.2023 Duda Reis com convidadas Reprodução Instagram - 28.11.2023 Duda Reis e Du Nunes com convidados Reprodução Instagram - 28.11.2023 Duda Reis e Du Nunes na festa de casamento Reprodução Instagram - 28.11.2023 Parte da decoração da festa de casamento de Duda Reis e Du Nunes Reprodução Instagram - 28.11.2023 Du Nunes com convidados Reprodução Instagram - 28.11.2023 Duda Reis e Du Nunes Reprodução Instagram - 28.11.2023





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp