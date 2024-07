Reprodução/Instagram Carmo Dalla Vecchia





O ator Carmo Dalla Vecchia, de 52 anos, movimentou as redes sociais neste final de semana. Isso porque o artista roubou a cena ao desfilar em um evento de moda, promovido em São Paulo.

Na ocasião, o ator surgiu com uma cueca preta estilizada, além um casaco longo para apresentar a nova coleção da grife Le Benites.

“A moda pra mim sempre foi identidade, a forma que se escolhe de mostrar o que você carrega dentro de si. Não da pra separar as escolhas que se faz no mundo do que você veste. E o vestir começa por aí, acho que podemos, através da moda, ser divertidos, sérios, mostrar ideologia e é um poder muito grande usar a moda a seu favor", disse Carmo.

Ao publicar as fotos em seu Instagram, Dalla Vecchia ganhou diversos elogios dos seguidores. "Lindo demais, parabéns", "pedaço de mal caminhoooo", "Você arrasou muito", "100 palavras", escreveram.

A 54ª edição do evento tem o propósito de apresentar ao público novos talentos da moda brasileira e promover a diversidade no mundo fashion.

Além do ator, o desfile contou com a presença de outros famosos, como os ex-BBBs Isabelle Nogueira e Fred Nicácio.

Veja as fotos:

Carmo Dalla Vecchia Reprodução/Instagram Carmo Dalla Vecchia Reprodução/Instagram Carmo Dalla Vecchia Reprodução/Instagram





