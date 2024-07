Laís Seguin Anitta ganha duas estatuetas em premiação internacional

Anitta brilhou como uma das principais atrações dos Premios Juventud, realizados em San Juan, Porto Rico. Para o evento, a cantora optou por um deslumbrante vestido preto com renda e transparência da grife PatBo, um modelo que foi destaque na Semana de Moda de Nova York para a temporada outono/inverno 2024.

Durante sua performance, Anitta encantou o público com um medley de suas músicas Fria, Lose Ya Breath e Cria de Favela , todas do álbum Funk Generation . Além de sua apresentação eletrizante, Anitta foi homenageada com o prêmio Agente de Mudança , em reconhecimento ao seu impacto significativo em diversas áreas.

Em seu discurso, ela enfatizou a importância de utilizar a visibilidade artística para promover mudanças positivas na sociedade:

“Que honra! Quero muito agradecer. Acredito que quando somos artistas e alcançamos tanta visibilidade, é muito importante usarmos isso, não apenas para sermos ricos e famosos, como também para mudar a vida da sociedade. Mudar o mundo de alguma maneira. Temos um poder muito grande nas mãos. É muito bom estar charts, ter números, sucesso, lotar arenas… Mas não podemos nos esquecer de que existe algo bem mais importante que isso: mudar a vida das pessoas. Obrigada.”

Além do prêmio Agente de Mudança , Anitta também conquistou a categoria de Melhor Colaboração com o sucesso Bellakeo, sua parceria com Peso Pluma , destacando-se ainda mais na noite repleta de estrelas.

Anitta será protagonista de um filme

Após conquistar sucesso como a professora Jéssica na série Elite , Anitta está prestes a protagonizar um filme nos Estúdios Globo. A coluna Play do jornal O Globo divulgou a novidade, embora os detalhes do projeto ainda estejam sendo mantidos em sigilo. A jornalista Ana Luiza Santiago descreveu o projeto como grandioso, prometendo Anitta em um papel principal surpreendente.

Anitta, conhecida por hits como o álbum Funk Generation, já possui uma trajetória nas telas. Além de diversas participações especiais em novelas e séries, ela interpretou Sabrina na novela Amor de Mãe , demonstrando sua versatilidade além da música.

Em entrevista à Quem no ano passado, Anitta revelou seus planos de protagonizar um filme em 2023, e agora esses planos estão se concretizando. Após uma intensa turnê internacional com mais de 22 shows pela Europa e Estados Unidos, a cantora está aproveitando um período de descanso antes de iniciar esta nova empreitada no cinema.

A Baile Funk Experience , sua primeira turnê internacional, foi um sucesso, impulsionada pelo lançamento de seu álbum trilíngue de funk em abril. Anitta continua provando que está pronta para novos desafios, permanecendo no topo e ampliando seus horizontes no mundo do entretenimento.