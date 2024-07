Reprodução/Instagram Marcelo Adnet





O ator e humorista Marcelo Adnet, de 42 anos, divertiu os seguidores ao mostrar os bastidores das gravações do quadro "Aqui é Paris", que está produzindo para a Central Olímpica, na TV Globo.

Neste sábado (27), o humorista posou sentado em uma mureta do Canal do Mangue, no Centro do Rio de Janeiro, e marcou a localização de "Paris, França" na publicação em seu perfil do Instagram.

"Repórter Jacques Surteau já em Paris cobrindo as Olimpíadas para a Central Olímpica. Na imagem, refletindo às margens do despoluído Rio Sena", brincou Adnet, que arrancou risadas dos fãs.





"Avenue Prèsident Varguet. Passei por aí", brincou um seguidor, em referência à Avenida Presidente Vargas. "Canal da Francisque Bicaille", se divertiu outro.

Para completar a brincadeira, Adnet publicou as fotos ao som de "Djadja", música da cantora franco-maliana Aya Nakamura, que se apresentou na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024.

O roteirista Leonardo Lanna também entrou na onda. "Equipe 'Isso aqui é Parri' gravando feliz às margens do Sena e no Jardin des Tuileries (invejosos dirão que é o Canal do Mangue e Praça Paris)", escreveu ele ao postar fotos da equipe do quadro humorístico.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

