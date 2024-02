Reprodução/Instagram Marcelo Adnet se pronuncia após flagra





Marcelo Adnet se manifestou após circularem vídeos dele aos beijos com uma mulher desconhecida no Carnaval do Rio de Janeiro . O humorista afirmou que o casamento com Patrícia Cardoso chegou ao fim.

"Eu e ex esposa, não estamos mais juntos", disse Adnet ao portal Leo Dias. O comediante ressaltou que o término aconteceu antes do flagra deste sábado (10). Os dois estavam casados desde 2017 e são pais de Alice, de 3 anos.

A ex-esposa também se pronunciou nas redes sociais . No entanto, ela não falou sobre o término e deixou claro que não está bem com a situação. "Estou ótima, galera. Só que não. Juntas somos mais", desabafou. "Bora crescer essa rede de apoio", escreveu em seguida nos stories do Instagram.

Reprodução/Instagram Patrícia Cardoso nos stories do Instagram





Entenda o caso

O humorista Marcelo Adnet foi acusado de trair a mulher Patrícia Cardoso, com quem estava casado desde 2017. O carnavalesco foi flagrado neste sábado (10) beijando uma mulher desconhecida durante folia no Rio de Janeiro.

Marcelo Adnet esteve presente no desfile da Série Ouro na Marquês de Sapucaí. O comediante e amigos curtiram a madrugada no Camarote Mar, onde foi flagrado de saída com a mulher anônima. As informações são do Portal Leo Dias.

Segundo a matéria, antes do beijo na saída, Adnet já teria sido flagrado trocando telefone com a pretendida. Os registros mostram ele pedindo um táxi para deixar o local com a mulher anônima e uma amiga.

Marcelo Adnet é pego traindo a esposa após curtir desfile na Sapucaí.



ESSE CARA JÁ PODE PEDIR MÚSICA NO FANTÁSTICO. pic.twitter.com/3Vqi7LUIcR — Paola Debochada (@PaolaDeboche) February 10, 2024