Reprodução/Instagram Bruna Biancardi e Neymar

Bruna Biancardi e Neymar ganharam um "vale night" - termo usado quando os parceiros separam um tempo sem as crianças para ficarem a sós em casal. Os pais da pequena Mavie, de nove meses, saíram para um jantar romântico neste sábado (27).



Nos stories do Instagram, a influenciadora mostrou o look escolhido para noite com o jogador na Arábia Saudita, país onde Neymar joga pelo Al-Hilal. Toda de vermelho, Bruna escreveu: "Vale night da mamãe e do papai hoje".

Reprodução/Instagram Bruna Biancardi





















































Neymar também chegou a publicar uma foto ao lado da amada. "Jantar do papai e da mamãe sem a neném", escreveu o craque em seu perfil do Instagram. Os pais de Mavie passaram um tempo separado após a descoberta de uma traição. Recentemente, os dois decidiram reatar o relacionamento.

Ao chegarem em casa, Neymar mostrou Mavie e brincou: "Aí depois do jantar, chegamos em casa para dormir, olha ela aqui acordada nos 220", disse o atleta. Além de Mavie, o jogador também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, e a recém-nascida Helena, frutos de outros relacionamentos.

Neymar e Neymara, nossa dupla inseparável 🥹❤️ pic.twitter.com/HHPyzRMiSi — Emperor Neymar | Fan Account (@EmpNeymar) July 27, 2024





Reconciliação

No início de julho, Neymar e Biancardi foram flagrados se beijando durante o show do cantor Thiaguinho em uma balada, em São Paulo. A troca de carícias em público confirmou o que os rumores já indicavam, a reconciliação do casal.

Eles estavam separados desde o fim de 2023, ano em que o jogador confessou publicamente a infidelidade e foi acusado de mais de um caso de traição. Na época, ele e Bruna estavam noivos e na espera do nascimento de Mavie.

Neymar e Bruna Biancardi Reprodução Bruna Biancardi e Mavie visitam Instituto Neymar e encantam o jogador Reprodução/Instagram Bruna Biancardi levou Mavie para conhecer o Instituto Neymar Jr Reprodução/Instagram Mavie se divertiu no campo com uma bola de futebol Reprodução/Instagram Neymar Jr, Mavie e Bruna Biancardi Reprodução: Instagram Neymar Jr, Mavie e Bruna Biancardi Reprodução: Instagram Bruna Biancardi ganha buquê luxuoso após Dia dos Namorados; veja valor Reprodução

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp