A criadora de conteúdo adulto Lizzy Groombridge, do Reino Unido, costuma chamar a atenção do público devido à sua altura, medindo 1,90 m e com pernas longas, ela já lucrou cerca de 38 mil libras (mais de R$ 281 mil) vendendo suas meias-calças usadas e 116 mil libras (mais de R$ 844 mil) com a venda de fotos.

Porém, apesar do trabalho bastante lucrativo, ela desabafou sobre o julgamento que recebe de outras mães quando busca seus filhos de 13, nove e cinco anos na escola. Além disso, os meninos sequer são convidados para a casa dos amigos.

Ao Daily Star, a influenciadora disse que, enquanto espera os filhos na saída da escola, ouve conversas sobre ela. “Os pais não disseram diretamente que não concordam com o que eu faço, mas posso sentir que é um problema pelo modo como me olham.”

“Mães não convidam meus filhos para tomar chá e eu não sou convidada para as coisas. Sinto que vivo duas vidas; uma como Lizzy Long Legs [Lizzy das pernas longas] e a outra como uma mãe que faz o melhor que pode para sobreviver”, desabafou.

Os apelidos que recebeu por seu tamanho, como “Gigante Verde”, apesar de admitir que lhe rendem uma boa fortuna, não são dos mais agradáveis e já causaram diversos problemas em sua vida pessoal.

“Perdi amigos no trabalho que faço, mas faço isso pela minha família – pelos meus filhos”, ela disse. “Mulheres, que eu achava que eram minhas amigas, já se desentenderam comigo porque seus parceiros se inscreveram.”

Lizzy contou ainda que já teve relacionamentos que terminaram porque a pessoa se sentia insegura sobre sua altura, assim como perdeu outras oportunidades de trabalho, sendo demitida sem nenhuma justificativa. “Acho que minha decisão limita minhas perspectivas de emprego futuras, então planejo ganhar o máximo de dinheiro possível agora”, pontuou.

Ela ainda desabafou sobre não conseguir ir a lugares sem ser reconhecida, sendo ridicularizada diariamente. “Todos os dias, pelo menos uma pessoa, na minha cara ou pelas minhas costas, faz um comentário ou ri de mim. Aprendi a amar minha altura, mesmo que eu seja encarada e julgada muitas vezes por ser 'alta demais'. Acho injusto ser destacada, especialmente porque é errado discriminar alguém pela sua aparência.”

A mãe de três filhos afirma que deseja que as pessoas se sintam confiantes como são e que, pela primeira vez, sente que “se encaixa”. “Gosto de ser diferente; meus ganhos aumentaram e é mais do que um trabalho normal. Sim, eu me destaco, mas isso significa que posso viver confortavelmente neste mundo.”

“Algo que me torna um pária também me faz ganhar dinheiro. As pessoas podem me julgar o quanto quiserem, elas não pagam minhas contas. Acho que é só inveja e uma qualidade triste de se ter. Eu faço o que faço pelos meus filhos [e] prefiro que as pessoas não gostem de mim do que não cuidar deles”, finalizou.



