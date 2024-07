Instagram/@gkay A influenciadora exibe abdômen sarado durante estadia na cidade turca

A influenciadora digital Géssica Kayane se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após a repercussão de suas fotos no Fortal 2024, evento de Carnaval fora de época realizado em Fortaleza de 18 a 21 de julho.

Alguns seguidores da humorista apontaram para como Gkay está magra e expressaram preocupações quanto a sua saúde. Um dos comentários críticos dizia: "A cultura da magreza extrema que essas influencers estão promovendo como se fosse natural é perturbadora. Uma magreza que é deprimente de ver".

À revista Quem, Gkay explicou que segue um método de vida saudável, adaptado à sua rotina agitada, sem recorrer a práticas radicais. "Estou fazendo um método que não é radical. É aquele método que é ideal para você, para sua rotina e para essa vida [agitada] que a gente leva, com viagem e tudo mais. Encontrei um método que se encaixa nessa rotina maluca. Eu estou adorando”.

Ela enfatizou que, desde o evento "Farofa da Gkay" do ano passado, tem contado com o apoio de uma equipe de profissionais que a ajudam a manter um estilo de vida equilibrado. "A gente adapta. Por exemplo, se não dormi direito, vou repor sono e treinar no dia que o corpo esteja recuperado. Não tem dieta restritiva, como tudo muito saudável, só que em uma quantidade boa. Não tem restrição de ser só isso, só aquilo, não! Quer comer um hambúrguer? Vamos comer hambúrguer. Tudo sem loucura, porque a gente tem que se adaptar à vida que a gente leva”, explicou Gkay.

A humorista ainda falou sobre sua percepção corporal. "Estou feliz com meu corpo e sempre estive. A felicidade vai além disso, é algo que buscamos todos os dias", disse, destacando que não se priva dos alimentos que gosta e que busca uma abordagem equilibrada para sua rotina fitness.

Durante a entrevista, a influenciadora revelou que já está organizando a próxima edição da "Farofa da Gkay". "Estou nos preparativos, agora é o mês de reuniões, mas com certeza virão muitas surpresas", disse.

Gkay ainda deixou em aberto que pode ter a presença de uma atração internacional, mas deixou claro que isso depende da agenda e dos custos, já que cachês em dólar são mais caros, mas afirmou que haverá muitas atrações nacionais de destaque.

A humorista compartilha registros da viagem à Turquia, mostrando o abdômen trincado Instagram A influenciadora impressiona com sua forma física durante viagem à Turquia Instagram A influenciadora digital impressiona seguidores com seu abdômen definido em fotos da viagem Instagram A humorista compartilha cliques de sua viagem à Turquia Instagram GKay ostenta abdômen trincado em cliques da viagem pela Turquia Instagram





