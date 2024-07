Reprodução/Instagram Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

A apresentadora Giovanna Ewbank compartilhou os registros da viagem para a Florida, nos Estados Unidos. Nas fotos, a artista aparece ao lado do marido Bruno Gagliasso, quem está casada há 14 anos.



Através do Instagram, Giovanna Ewbank surgiu com um biquíni de crochê nas cores verde e amarela. A atriz também ostentou o corpo escultural e definido, com direito a mão boba de Bruno Gagliasso.

"Ontem foi assim e nós amamos muito!!! Dá para sentir pelas fotos não dá???", escreveu na legenda do álbum.

Os herdeiros Titi, Bless e Zyan também aparecem nas fotos da mãe. Além das crianças, quem também está curtindo a temporada de férias com a família Ewbank-Gagliasso é o empresário Léo Fuchs.

Nos comentários, a apresentadora do "Surubaum" recebeu uma enxurrada de elogios. "A beleza dessa mulher é de outro mundo", comentou uma seguidora. "Oh mulher lindaaaaa da mulésta, aff", apontou outra. "É inevitável não sentir a química de vocês dois. LINDOS, LINDOS!", elogiou uma terceira.

