Reprodução/SBT Cariúcha durante o programa 'Fofocalizando'

A apresentadora do programa 'Fofocalizando' Cariúcha se pronunciou sobre o mais recente caso de homofobia, envolvendo o apresentador da Jovem Pan Emílio Surita e o jornalista GloboNews Marcelo Cosme. A carioca detonou a atitude do apresentador e afirmou que não tolera "qualquer tipo de preconceito".



"Ser gay não é uma opção. Ninguém escolhe ser gay, ninguém escolhe passar por qualquer tipo de preconceito. É uma orientação; as pessoas já nascem sendo gays", explica Cariúcha ao antigo patrão.

A apresentadora continua: "Eu fico até nervosa com essas coisas. O Emílio fez algo muito feio, mas ele é um ótimo jornalista. Ele é muito bom, e sua orientação sexual não diz respeito a ninguém, só a ele. O que importa é que ele é um ótimo profissional."

Cariúcha finaliza: "Homofobia nesse país é crime. As pessoas gays e trans precisam ser respeitadas, e a lei está aí para isso. Qualquer tipo de preconceito nós não toleramos."

MÃE! Cariúcha acaba com Emílio Surita ao vivo no Fofocalizando após ele debochar de Marcelo Cosme, o âncora da GloboNews. #FofocalizandoNoSBT #EmPauta #Pânico pic.twitter.com/cOD6PEJ7ts — Brenno (@brenno__moura) July 25, 2024

O comentário da apresentadora foi ovacionado pelos internautas. Um escreveu: "MÃE! Cariúcha acaba com Emílio Surita ao vivo no Fofocalizando após ele debochar de Marcelo Cosme, o âncora da GloboNews."

Entenda o caso

O apresentador Emílio Surita debochou da maneira como Marcelo Cosme supostamente fala durante a apresentado do programa "Em Pauta". Emílio disse: "Eu vou assim bem gostosamente, no passo assim, bem Caetano Veloso, bem GloboNews. ‘Olá, estamos aqui na GloboNews’”.

Ele tenta citar Marcelo Cosme, pedindo ajuda aos demais participantes do programa: "Como é que chama aquele cara que faz o programa à noite? O simpático lá. ‘Estamos aqui com um programa maravilhoso, pessoas fantásticas’. É um maestro apresentando: ‘Bote no telão aqui as informações do governo’. Bem solto… muito solto”.

Pronunciamento da Jovem Pan

A emissora fez um pedido de desculpas nas redes sociais ao jornalista. Em uma nota publicada, a Jovem Pan escreve: "A Jovem Pan pede sinceras desculpas pelo ocorrido na edição de terça-feira, 23 de julho, do Pânico. O programa fez uma brincadeira muito infeliz citando o nome de Marcelo Cosme”.

A emissora completa: "Todavia, a atração não teve nenhuma intenção de discriminar o profissional em questão. De toda forma, nos comprometemos a não repetir mais o tratamento descortês ocorrido ontem. A Jovem Pan lamenta o ocorrido e deixa registrado sua admiração pelo trabalho de Marcelo Cosme”.

