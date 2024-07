Reprodução TV Globo - 25.7.2024 Ana Maria Braga no 'Mais Você' desta quinta-feira (25)

A apresentadora do programa "Mais Você", Ana Maria Braga, aproveitou o programa desta quinta-feira (25) para abordar as eleições dos Estados Unidos. Durante cerca de 10 minutos, Ana Maria e o Louro Mané conversaram com o jornalista Guga Chacra, que é correspondente em Nova York e está de férias no Brasil. No papo, a loira apontou semelhanças com Kamala Harris e detonou o adversário Donald Trump.



Guga explica que o atual presidente, Joe Biden, não vai concorrer à reeleição porque provavelmente seria derrotado pelo adversário republicano. O presidente teria ido mal nos debates e tem se mostrado confuso em algumas aparições públicas.

Quem deverá assumir o seu lugar é a vice-presidente, Kamala Harris. Rapidamente Ana Maria elogiou a candidata: "Ela tem uma presença muito marcante. A gente, aqui no Brasil, não a conhece, não acompanhou a carreira política dela, mas me parece que ela tem posições firmes”.

Segundo o jornalista da GloboNews, Kamala possui um contraste grande quando comparado com Trump. Entretanto, ele é categórico em dizer que vai ser um grande desafio conseguir vencê-lo. O ex-presidente é visto como uma “divindade” pelos apoiadores, afirma Guga.

Para ele, os debates entre Trump e Kamala deverão ser quentes, uma vez que o ex-presidente é um “criminoso condenado”, enquanto Harris é uma promotora. "O Trump é craque de comunicação", afirma. Ana Maria retruca: "E mentiroso, não é?”. Guga então diz: "Mentiroso, mas ele sabe falar para o público dele como poucos”.

Ana Maria, no entanto, brinca após ver um vídeo de Kamala que está circulando nas redes sociais. Os internautas estão comparando a risada da vice-presidente com a da global.

A apresentadora diz: "Minha risada é igual à dela, ou a dela é igual à minha, sei lá. É bom sinal. Quem sabe, a gente não se encontra pela risada?! Depois que ela for presidente americana, eu chego lá.”

