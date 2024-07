Reprodução Instagram Lumena e Nego Di

A comediante Lumena Aleluia não tem perdoado seu ex-colega de confinamento no “BBB 21”, Nego Di, desde que o influenciador foi preso sob acusações de estelionato, no último dia 14 de julho, em Santa Catarina. Após revelado que o valor supostamente doado por ele às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul seria de R$ 100, e não R$ 1 milhão, como ele alegava. Lumena foi até a frente da delegacia da Polícia Civil mara mandar um recado.

“Eu não fui autorizada a visitar o Nego Di, mas encontrei uma forma de passar a mensagem”, escreveu ela na legenda de um vídeo compartilhado nesta quarta-feira (24), no qual ela aparece com um megafone.

“Alô, Nego Di. Tá na prova de resistência, né, pai? Mas eu vim te ajudar aqui. Camisinha extra large e um lubrificante dos melhores, meu pivete”, começou a comediante, que já havia brincado que o ex-BBB estaria “rifando o c* na cadeia”.

Ela continua, questionando o valor de R$ 100, que ele teria doado para a vaquinha organizada pelo humorista Badin. “Mas venha cá, que história é essa de 100 reais, Nego Di? 100 reais não dá nem para desentupir uma pia, imagine ajudar as pessoas em uma enchente.”

Lumena ainda debocha do humorista, dizendo que ele teria vontade de voltar para a televisão, mas arrumou meios bem controversos para fazê-lo. “O gerente do Tigrinho me ligou e falou: ‘Mãe, converse com ele. Porque tá demais!’ Você me falou que queria voltar pra Globo, mas precisava ser pela reportagem do Fantástico, Nego Di? Você me mandou mensagem e falou ‘quero voltar pra televisão’. Mas precisava ser pelo Datena, Nego Di? Ressignifique sua jornada, meu pivete!”



