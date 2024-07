Reprodução Nego Di

O ex-BBB Nego Di está sendo acusado de mentir sobre uma doação milionário ao Rio Grande do Sul, que em maio foi gravemente afetado por chuvas torrenciais que inundaram a região. Preso no último domingo (14), o comediante teve o sigilo bancário quebrado após entrar na mira de investigações policiais.



Na época da mobilização humanitária, Nego Di se vangloriou e revelou ter feito uma doação de R$ 1 milhão para uma arrecadação coletiva que visava atender vítimas das enchentes. O ex-BBB chegou até a cobrar outras personalidades da mídia para se unirem em prol da população gaúcha.

Acontece que, com a quebra do sigilo bancário, autoridades apontaram que o humorista não doou a quantia declarada publicamente. Na verdade, ele teria doado apenas R$ 100 para a ação de um amigo. As informações são da Band do Rio Grande do Sul.

"Galera, gostaria de compartilhar com vocês uma decisão que a gente tomou aqui em casa hoje, minha patroa e eu. A gente conversou bastante, e eu fiz uma escolha que não foi fácil, confesso para vocês, mas a gente fez essa escolha de coração. Decidi doar R$ 1 milhão para o Rio Grande do Sul. Mandei R$ 1 milhão para a vaquinha do meu parceiro Badin [Colono], que já estava em R$ 50 milhões --eu sou um destes R$ 51 milhões", declarou ele, na época, nos Stories do Instagram.

"Eu sou grato por tudo o que o Rio Grande do Sul fez na minha vida. Só sou o que sou por causa do Rio Grande do Sul. É por isso que eu decidi fazer essa doação. É um dinheiro que faz falta para mim, dentro da minha realidade, mas que eu sei que eu posso alcançar com o meu trabalho", finalizou ele.

Segundo o jornal local, nos registros bancários de Nego Di só consta uma doação, no dia seguinte da declaração, no valor de R$ 100. A transação foi realizada através do Pix.

Diante da busca e apreensão nas casas de Nego Di, o Ministério Público afirmou que só irá se manifestar após analisar os documentos coletados na operação. Já o site Vakinha, onde supostamente ocorreu a doação, não está disponibilizando informações devido à Lei Geral de Proteção de Dados.

Nego Di cobrou Xuxa por ajuda ao estado gaúcho

Em meio à mobilização dos artista, Nego Di cobrou Xuxa Meneghel publicamente por ter demorado a se manifestar sobre a tragédia ambiental. O humorista alfinetou a apresentadora após ela pedir ajudar para os animais da região afetada.

"Apareceu a margarida! Chegou cedo para a janta, hein? Se tu não vem agora, nem sei o que seriam desses bichos aí. Todo mundo no telhado te esperando", disse o ex-BBB em áudios enviados para a rainha dos baixinhos.

"Xuxa, com todo respeito, não me leva a mal, mas eu tenho que te perguntar: você não tem vergonha nessa tua cara? De aparecer um mês depois com vídeo pedindo ajuda? Os ‘nego’ já tão até limpando casa. Não é um mês resolvendo, do tipo ‘ah, gente, eu tava na correria, mas agora a bronca é comigo’. É um mês depois pedindo socorro", confrontou.

Veja os itens apreendidos na casa de Nego Di:

O humorista e ex-BBB Nego Di está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul por suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro, ao lado de sua esposa Reprodução/MPRS Autoridades apreendem dois carros de luxo, munição e uma arma de uso restrito das Forças Armadas na casa de Nego Di. Sua esposa foi presa em flagrante por porte ilegal Reprodução/MPRS A defesa de Nego Di afirma não ter acesso aos autos do processo e reitera a presunção de inocência do casal, solicitando responsabilidade na divulgação das informações Reprodução/MPRS Nego Di e sua esposa são suspeitos de lavar cerca de R$ 2 milhões provenientes de rifas ilegais e fraudes nas redes sociais, segundo investigações do Ministério Público do RS Reprodução/MPRS