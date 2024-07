Reprodução/Instagram Claudia Ohana chama a atenção com desfile de maiô decotado

Nesta quarta-feira (24), a atriz Claudia Ohana, de 61 anos, chamou atenção nas redes sociais ao publicar uma nova foto em que aparece usando um body preto de manga comprida. A atriz posou em frente à sacada de seu quarto, destacando sua boa forma física. A postagem rapidamente atraiu elogios de seus seguidores, que ficaram impressionados com a beleza e elegância da artista.

Além disso, a artista abriu um álbum de fotos em que mostra o look completo com o body, usado no seu dia de folga. Nos comentários, os seguidores exaltaram a aparência de Claudia. "Linda como sempre", comentou uma seguidora, enquanto outra acrescentou: "Maravilhosa".

A atriz é conhecida por sua carreira de sucesso na televisão e no cinema brasileiros, e sua presença ativa nas redes sociais mantém uma conexão próxima com seu público.

Claudia Ohana tem sido elogiada por manter uma vida saudável e ativa, o que contribui para sua aparência jovial e bem-cuidada. Seus seguidores frequentemente comentam sobre sua energia e entusiasmo, que são evidentes em suas postagens.

Veja as fotos

Claudia Ohana em novos registros no Instagram Instagram Claudia Ohana em novos registros no Instagram Instagram Claudia Ohana em novos registros no Instagram Instagram Claudia Ohana em novos registros no Instagram Instagram Claudia Ohana em novos registros no Instagram Instagram Claudia Ohana em novos registros no Instagram Instagram





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp