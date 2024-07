Reprodução/Instagram - 24.10.2023 Arthur Aguiar e Jheny Santucci





Após Arthur Aguiar se pronunciar sobre conversas pessoais com a influenciadora Yasmin Lisboa e afirmar que foi vítima de fake news, Jheny Santucci respondeu a um comentário defendendo a fidelidade do ator.

"E quem acredita em um homem que traiu mais de 17 vezes? kkk", provocou uma internauta. Jheny não deixou passar e respondeu: "Quem precisa acreditar... Eu!".

Namorada de Arthur, com quem tem um filho, Jheny defendeu o campeão do "BBB 22".

"Tadinha, ela achou que ia aparecer no Leo Dias! Não foi dessa vez sua sem futuro... Quem será o próximo famoso que vai dar em cima da bonitona? Palpites? Piada! Tomem cuidado, galera. Existem muitas pessoas ruins nesse mundo, e esse tipo de coisa pode acontecer com qualquer um e em outras situações também. Fiquem atentos", alertou a empresária.

Entenda

Após Yasmin revelar que teria sido abordada por Arthur, o artista usou as redes sociais para apresentar provas de que o vídeo da influenciadora é falso e anunciar que tomou medidas legais.

"Já registrei o boletim de ocorrência contra ela, porque ela cometeu um crime e vai responder por ele. Já entrei com um pedido para Meta [empresa responsável pelo Instagram] para que ela se pronuncie e mostre que nunca existiu esse diálogo. A primeira vez que entrei no perfil dela foi ontem, quando soube dessa maluquice. Fiz questão de vir aqui gravar e mostrar para vocês a diferença de um vídeo real para um vídeo montado como o dela. Não vou dar palco para ela, não vou falar mais sobre esse assunto, não vou falar o nome dela, que é o que ela gostaria que eu fizesse. Ela cometeu um crime. Aliás, eu perdi um trabalho hoje por conta dessa palhaçada dela, isso também vai estar no processo", declarou.