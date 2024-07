Reprodução/Instagram Sydney Sweeney teve número de celular clonado no mesmo dia em que sua conta no X foi hackeada

A atriz Sydney Sweeney, de Todos Menos Você, teve o número do celular roubado no mesmo dia em que a conta dela foi no X (antigo Twitter) foi invadida por hackers para promover um golpe com criptomoedas. É o que diz um relatório da Verizon Wireless, datado do dia 2 de julho.

O documento emitido pela companhia de telecomunicações dos Estados Unidos, publicado pelo site 404 Media, mostra que alguém fez alterações na conta da atriz. “Olá Sydney Sweeney. Obrigado pelo seu pedido”, diz o documento que aparece ao lado de um smartphone na caixa. “Se você tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo.”

O veículo de tecnologia especula que a atriz foi "vítima de troca de SIM [chip de telefonia], em que hackers assumem o número de telefone de um alvo e redirecionam mensagens de texto e chamadas telefônicas para um dispositivo controlado pelos invasores".

Um porta-voz da Verizon disse ao 404 Media que não poderia “discutir uma situação específica de um cliente”. “A Verizon leva a privacidade do cliente e a segurança da conta muito a sério. Quando um problema é trazido à nossa atenção, trabalhamos rapidamente para investigar e remediar o problema, e trabalhamos para garantir que isso não aconteça novamente”, disse.

A data listada no recibo, 2 de julho, era o mesmo dia em que a conta de Sweeney na rede social de Elon Musk foi hackeada por alguém que fez postagens sobre criptomoedas. “Bem, acho que é hora $sweeney está ao vivo agora, 100mc de entrada”, escreveram os hackers na conta da atriz. “Com 10mc, 10% do suprimento será queimado.”

A postagem também incluía um link que direcionava os usuários para uma moeda falsa Pump.fun, recém-criada que os invasores alegaram ser pertencer à atriz. Os hackers ainda disseram que ela “faria uma transmissão ao vivo no Spaces em breve” para mostrar “o que $sweeney pode fazer”.

Sydney Sweeney não demorou muito tempo para recuperar sua conta e as postagens dos hackers foram removidas.

Publicação feita por hackers no Twitter de Sydney Sweeney no dia 2 de julho de 2024 Reprodução/X Documento mostra que número de celular de Sydney Sweeney foi sequestrado no dia 2 de julho, mesma data em que conta no X da atriz foi invadida por hackers Reprodução/404 MEDIA Sydney Sweeney em Euphoria Reprodução/HBO