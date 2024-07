Reprodução/Instagram Álvaro e Anitta





Após uma extensa turnê pelas Américas e Europa, Anitta desfruta de merecidas férias no verão europeu. A cantora visitou destinos como Saint Tropez e Ibiza, onde relaxou na companhia de celebridades como Lexa, Bruna Griphao, Marina Sena, Juliano Floss, MC Daniel e outros. O influenciador Alvaro, que também fez parte do grupo, compartilhou detalhes da viagem nas redes sociais.

"Ela (Anitta) realmente faz tudo. Por exemplo, ela que escolhe os restaurantes, faz as reservas do restaurante, escolhe as comidas, os passeios, tudo. Ela organiza tudo," comentou ele.

As imagens postadas pelos famosos mostram que o grupo aproveitou passeios de barco e atividades aquáticas, além de muitas festas. Em seu Instagram, Álvaro confessou que adorou viajar com Anitta, embora se sentisse tímido ao seu lado.

"Eu perto dela ainda consigo ficar muito tímido, sinto que ela me intimida. Sei lá. É a Anitta do seu lado, né. Eu sempre fico muito calado, mas toda vez que eu abro a boca pra fazer uma piada ela ri, ri muito. Tento me soltar, mas ao mesmo tempo penso: 'Ai, meu Deus, vou soltar besteira perto dessa mulher inteligente'. Mas foi maravilhoso demais! Viajarei sempre que for chamada," concluiu ele.