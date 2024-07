Reprodução/Instagram Virginia Fonseca e Zé Felipe são pais de Maria Alice e Maria Flor, e esperam pela chegada do primeiro menino, José Leonardo

Durante quadro do programa “Sabadou”, que foi ao ar no sábado (20), Vírginia Fonseca revelou que ainda mantinha contato com o ex-namorado, o youtuber Rezende, quando começou a se relacionar com Zé Felipe, com quem é casada há cerca de quatro anos.

"Comecei a conversar com ele e ainda mantinha contato com o meu ex. Encontrei o meu ex um dia antes de ver o Zé. Quando a gente se encontrou, no segundo dia ele já me pediu em namoro, e eu fui embora para Goiânia. Quem nunca estava conversando com um e ficando com outro?", declarou a apresentadora do SBT, em quadro com a participação do ator Joaquim Lopes e da cantora Pocah.

Virginia e Zé Felipe se conheceram durante a pandemia, começaram a morar juntos apenas 15 dias após o início do relacionamento e se casaram cinco meses depois, com a influenciadora esperando a primeira filha do casal, Maria Alice, hoje com 3 anos. Hoje, o casal também tem Maria Flor, de 1 ano, e espera pelo primeiro menino, José Leonardo.



Virgínia revelou que quando começou a conversar com o Zé Felipe, ainda mantinha contato com o ex. #SabadouComVirginia pic.twitter.com/oChwsLpTjx — Central Reality (@centralreality) July 21, 2024





