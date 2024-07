Divulgação/SBT Sonia Abrão em sua última gravação para a TV ao lado de Silvio Santos

Sônia Abrão relembrou momentos de sua passagem pelo SBT, e sua relação com o então patrão, Silvio Santos. Em entrevista para ao Podmara, da apresentadora Mara Maravilha, a jornalista disse que o empresário de 93 anos a mandou emagrecer, pois estava gorda para a televisão.

"’Você está gorda, você pode perder tudo isso aí’. Porque TV engorda ainda mais. Eu estava gorda de perto, ainda mais no vídeo. Eu emagreci 16 kg, na verdade", disse Sonia, que comandou o programa “Falando Francamente”, de 2002 a 2004, no SBT.

"'Agora está ótimo' [dizia Silvio]. Era muito disso. 'Não faz tal quadro, não faz tal coisa'. Mandava cartinha, bilhetinho, cartão de aniversário. Quer dizer... Sempre presente, é mestre, cuida", completou a apresentadora, que atualmente está no comando do programa A Tarde é Sua, da Rede TV!.

“O Silvio Santos sempre se incomodou com pessoas acima do peso, sempre ficou claro isso”, comentou uma internauta. “Que legal, a Sônia levou todas as críticas numa boa, e foi muito construtivo pra carreira dela”, disse outra.