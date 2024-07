Djenifer Henz [object Object]

Olha só que fofura! A Marina Sena divulgou um vídeo nos stories do Instagram um vídeo super romântico com seu atual namorado, o dançarino e influenciador digital Juliano Floss . Durante a conversa, Juliano se declarou todo apaixonado para Marina, dizendo que se sente amado e validado com ela. Quem aguenta tanto amor, né?

O amor é lindo: Marina Sena posta vídeo de declaração de Juliano Floss pra ela no story. “Só de acordar com você minha vida vale a pena. (…) Queria muito que você quisesse ficar a dois comigo pra sempre”. pic.twitter.com/TU4gVVzqnO — BCharts (@bchartsnet) July 18, 2024

Não sei explicar, mas só de acordar com você eu já falo ‘Cara, vale a pena a minha vida’. Já valeria sem você, não é que eu dependo sem você, mas faz valer muito mais , explicou Juliano, arrancando suspiros de todos nós. E ele não parou por aí! Completou dizendo que apesar de cada um ser um indivíduo, encontrar alguém que torna a vida mais colorida é maravilhoso. Eu queria muito que você quisesse ficar a dois comigo pra sempre , finalizou.

Marina e Juliano decidiram acabar com o mistério e assumir o romance no início do mês de julho, com uma série de fotos lindas tiradas na Europa, onde Marina estava em turnê com seu álbum Vício Inerente (2023) . Na legenda, optaram por deixar só um emoji de coração vermelho, porque às vezes, palavras são desnecessárias quando o amor está tão claro.

Talarica? Marina Sena e Juliano Floss sofrem hate após assumir relacionamento

Mas nem tudo são flores no conto de fadas de Marina Sena e Juliano Floss . O casal, que assumiu o namoro recentemente, está enfrentando uma onda de hate nas redes sociais. Tudo começou quando fãs da ex-namorada de Juliano, Vivi Wanderley , resgataram alguns momentos em que Marina esteve junto do ex-casal durante uma viagem com amigos da Anitta . Pois é, a treta está armada!

Os seguidores de Vivi não ficaram nada felizes com a união e fizeram questão de expressar isso. Eles acusam Marina de talaricar o namorado da amiga.

Pra piorar, Marina também enfrentou comentários maldosos sobre a diferença de idade entre ela e Juliano. Aos 27 anos, a cantora está namorando Juliano, que tem apenas 19. É, a galera da internet não perdoa!

Tudo começou em junho do ano passado, durante uma viagem para a Grécia. Na época, Juliano ainda namorava Vivi , e estavam presentes Anitta , Jade Picon , Juliette e D uda Beat . Meses depois, Marina e Juliano ficaram solteiros, e os rumores sobre um affair começaram. Vivi , claro, não gostou nada disso e deixou de seguir os dois nas redes sociais.

Apesar das críticas e do hate, Marina e Juliano seguem firmes e fortes, mostrando que o amor é mais forte que qualquer comentário negativo.

E enquanto esperamos os próximos capítulos dessa história, vamos apreciar o talento da Marina Sena.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis