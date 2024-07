Reprodução Polina Rocha revela condição de saúde



Enquanto Virginia Fonseca e Zé Felipe viajam a trabalho, as filhas Maria Alice e Maria Flor, de 3 e 1 anos, respectivamente, estão com os avós paternos, Poliana Rocha e Leonardo. A influenciadora digital, que adora mimar as netas, contou nesta quinta-feira (18) que levou uma bronca do cantor sertanejo por exagerar nos mimos.

"Estava almoçando com o marido e acabei de levar uma bronca dele. Comentei que a Maria Alice está estranhando o quarto em que está dormindo, pois está no quarto de visitas, que tem uma cama de casal. Toda hora ela vai no quartinho dela, que está em reforma, e diz que quer seu próprio quarto, o berço", relatou Poliana.

"Estava falando sobre isso na hora do almoço com o Léo, e ele me disse: 'Para de mimar essas meninas, você as mima demais. Elas estão dormindo em uma cama de casal maravilhosa, com um colchão ótimo. Por que você as mima tanto? Não pode ser assim'. Fiquei pensando se realmente não estou mimando demais essas meninas. Mas é algo que está além de mim, vou precisar me controlar", acrescentou ela.

Poliana também esclareceu que as netas têm um quarto próprio, com móveis infantis, mas o cômodo está em reforma. A esposa de Leonardo encomendou algumas mudanças no espaço para incluir uma cama para o terceiro neto, José Leonardo, que está para nascer nos próximos meses.