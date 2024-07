Reprodução/Instagram Hugh Jackman mostra pano de prato que ganhou no Brasil

Hugh Jackman voltou a fazer a alegria dos fãs brasileiros, nesta sexta-feira (19), ao compartilhar mais um dos presentes que recebeu em sua passagem pelo Brasil. Assim como um filtro de barro , que o ator havia mostrado anteriormente, ele recebeu um pano de prato com o tema “Deadpool & Wolverine: Melhores Amigos”.

Os dois presentes foram dados pela influenciadora Samanta Alves, que cobriu o evento de divulgação do filme, realizado pela Marvel Brasil na última segunda-feira (15), no Rio de Janeiro.

Leia também Megan Thee Stallion lança programa de energia para idosos

O elenco do filme recebeu também outros presentes bem brasileiros, como camisetas da seleção de futebol personalizadas com seus nomes. Ao saber que é “costume de brasileiro” fofocar com pano de prato no ombro, o ator Ryan Reynolds brincou ao dizer que sua esposa, a atriz Blake Lively, se identificaria com o presente, por ser uma “Gossip Girl” (“fofoqueira” em inglês), em referência ao famoso seriado exibido no início dos anos 2000, do qual a atriz era uma das protagonistas.

a cara do Hugh Jackmam de quem acabou de ouvir a maior fofoca de todas com o seu pano de prato no ombro kkkkkkkkkkk mt bom pic.twitter.com/WzzqrBZYmE — a.⭐️ (@30secondstospn) July 19, 2024

“Só faltou o pano de prato vir com dizeres bíblicos pra gabaritar 100% Brazilian culture”, brincou uma internauta no X (antigo Twitter). “A aulinha de fofoca com pano de prato no ombro me pegou demais”, disse outra. “Fazia muito tempo que eu não ficava tão feliz com uma campanha de marketing como eu tô vendo essa”, escreveu um terceiro.



Hugh Jackman mostra pano de prato que ganhou no Brasil Reprodução/Instagram