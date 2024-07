Janaina Nunes Grupo Molejo leva calote de R$ 10 mil de antigo bar da Alcione

O grupo Molejo está enfrentando uma situação complicada com “A Casa do Samba”, casa d shows que anteriormente se chamava “Bar da Alcione”. O colunista Danyel Nascimento , do jornal “O Dia” descobriu com exclusividade que em fevereiro deste ano, eles realizaram uma apresentação no local e, segundo o acordo verbal feito, deveriam receber R$ 10 mil de cachê fixo, além de uma parte variável conforme as vendas dos ingressos. No entanto, após o show, o pagamento não foi efetuado.

Além de não terem recebido o cachê estipulado, o grupo alegou que a casa de shows também não repassou o borderô, ou seja, um tipo de relatório detalhado sobre toda a movimentação financeira do evento, para que eles recebessem a parcela variável do pagamento. Em busca de uma solução amigável, o Molejo enviou uma notificação extrajudicial no dia 19 de fevereiro, oferecendo um novo prazo para o pagamento. Contudo, não houve retorno.

Com a falta de resposta, a banda fez uma segunda tentativa de contato no final de fevereiro, novamente sem sucesso. Desta forma, o grupo não viu outra solução a não ser buscar ajuda judicial para receber o valor devido e uma compensação pelos danos morais sofridos.

O caso está nos tribunais, onde o Molejo pede a condenação da casa de shows ao pagamento de R$ 10 mil , além de uma indenização de R$ 5 mil por danos morais. Vale destacar que, Anderson Leonardo , falecido ex-vocalista do grupo, fazia parte da ação. Agora, os demais integrantes aguardam resolver a desavença na Justiça.