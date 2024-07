🚨VEJA: Aos 93 anos Silvio Santos faz rara aparição e diz que pretende voltar para a televisão: “Estou com preguiça”.



O apresentador e dono do SBT faz aniversário hoje e saiu na frente de sua casa para dar entrevista a jornalistas e tirar fotos com fãs.



pic.twitter.com/whKrqcm7sm