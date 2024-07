Reprodução/Instagram Karoline Lima diz que não tem medo de deixar a filha com Éder Militão após pedido da guarda

Nesta quarta-feira (17), Karoline Lima usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores e afirmar que a filha, Cecília, vai passar os próximos dias com o pai, Éder Militão. O jogador entrou na Justiça com o pedido de guarda da herdeira ao alegar que a influenciadora faz alienação parental.

O atleta pretende levar Cecília para morar em Madrid, na Espanha, com ele. Nos Stories do Instagram, Karoline relembrou que o ex-casal possui um combinado.

"Já vou adiantando para vocês que a Cecília está com o pai dela, já deixei ela com o pai dela, provavelmente para comemorar o aniversário dela com ele agora e passar um tempo com ele", comentou ela.

Na sequência, a influenciadora explicou que Cecília pode passar o tempo que quiser com o pai. "E não, eu não tenho medo de entregar a Cecília para passar um tempo com o pai dela, porque eu sempre cumpri o combinado e não é agora que eu vou deixar de cumprir", completou.

Após a divulgação do pedido de guarda de Éder Militão, Karoline comentou brevemente o caso nas redes sociais. "Já vi tudo o que está acontecendo, mas queria tranquilizar vocês. Óbvio que na medida do possível, eu estou bem. Tudo vai se resolver".

Cecília é fruto do antigo relacionamento de Karoline com o jogador Éder Militão.

