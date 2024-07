Reprodução/Instagram A apresentadora Ana Hickmann foi pedida em casamento

A apresentadora Ana Hickmann, de 43 anos, compartilhou com os seguidores que ganhou uma aula de pilotagem do seu noivo, o também apresentador Edu Guedes, de 50 anos.



Na publicação, a apresentadora escreveu na legenda: "O que acham dessa versão Ana pilota??? Hoje levo vocês comigo pra minha primeira aula de pilotagem. Eu amei!!! Será que mandei bem???"

No vídeo, é possível ver ela fazendo a aula e pilotando o carro no autódromo de Interlagos. Ela comenta: "Nossa, vocês estão entendendo, é muito legal, mas tem que ter concentração. Eu perdi um dos pontos de aceleração, acelerei errado e o carro rodou".

A apresentadora conta o causo rindo ao noivo. Ainda que tenha ocorrido o incidente, ela mostra que está bem e que conseguiu seguir o restante do percurso tranquilamente. Inclusive, ela é elogiada pelo instrutor.

Nos comentários, os seguidores enaltecem a loira. Uma seguidora afirma: "Ameiiii, agora já pode falar que o Edu tem uma noiva pilota?" Outra completa: "Vai deixar o povo comer poeira, ela vem aí". Uma terceira afirma: "A alegria de vocês é contagiante".

