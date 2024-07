Reprodução/Instagram - 05.01.2024 Marcus Buaiz e Isis Valverde estão noivos

A atriz Isis Valverde tomou uma decisão difícil envolvendo o casamento com o empresário Marcus Buaiz. Programada para subir ao altar em novembro deste ano, a ex-Globo optou por adiar a cerimônia após descobrir o câncer de mama da mãe.

De acordo com o Portal Leo Dias, Isis Valverde e o ex-marido de Wanessa Camargo adiaram a celebração do matrimônio para o dia 3 de maio de 2025. O caso acontece em meio ao problema de saúde da matriarca Rosalba Nable.

Além da data, o local do evento também sofreu alterações. Segundo a reportagem, Isis e Buaiz se casariam em Vitória (ES), uma cidade do interior de Minas Gerais, ou então, Salvador (BA).

Diante dos novos planos, a cerimônia acontecerá no interior de São Paulo. Além disso, o casal está planejando a presença de mais de 180 convidados.

Isis Valverde e Marcus Buaiz iniciaram o relacionamento no primeiro semestre de 2023, mantendo o romance longe dos holofotes. A atriz engatou o relacionamento com o empresário pouco mais de um ano após a separação de André Resende, quem também é pai do filho dela.

Já Marcus Buaiz estava solteiro desde maio de 2022, quando o casamento com a cantora Wanessa Camargo chegou ao fim. Ele e a filha de Zezé são pais de dois garotos, José Marcus e João Francisco.

