Reprodução/Instagram Eliana passeia por museu em Londres

Prestes a estrear como a nova apresentadora da TV Globo, Eliana está aproveitando um período de férias em viagem pela Europa com a família. Nesta quarta-feira (17), a loira visitou o Museu de História Natural de Londres e a Abadia de Westminster, icônica igreja onde está sepultada a rainha Elizabeth II e outros monarcas britânicos.

“Hoje fomos visitar o Museu de História Natural de Londres”, escreveu ela na legenda de um vídeo em que aparece em frente a um esqueleto de um Triceratops. “É impressionante o acervo, mas o que mais chamou atenção das crianças, foram os esqueletos dos dinossauros e da gigantesca Baleia Azul.”

Eliana também ficou impressionada com a beleza do local, gratuito para visitação. “Sem contar com a beleza da arquitetura do lugar, que eu tentei registrar pra vocês. Uma curiosidade bem bacana: os museus mais icônicos, por aqui, são gratuitos.”

Eliana em viagem à Londres pic.twitter.com/pAt2qdmO0v — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) July 17, 2024

A apresentadora publicou alguns registros do passeio por meio dos stories do Instagram.



Eliana curte férias com a família na Inglaterra Reprodução/Instagram Eliana aproveita férias em família em Londres Reprodução/Instagram Eliana aproveita férias em família em Londres Reprodução/Instagram