Reprodução/Instagram Ayres Sasaki





O cantor Ayres Sasaki, de 35 anos, faleceu na noite do último sábado (13) após sofrer um choque elétrico enquanto se apresentava no palco de um hotel em Salinópolis, no Pará.

Na ocasião, o cantor estava se apresentando quando uma pessoa com o corpo molhado a teria abraçado, fazendo com que o músico sofresse uma descarga elétrica e morresse na hora.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Salinópolis, de acordo com a Polícia Civil do Pará, com a participação de testemunhas.

Veja galeria de fotos



Ayres Sasaki Reprodução/Instagram Ayres Sasaki Reprodução/Instagram Ayres Sasaki Reprodução/Instagram Ayres Sasaki Reprodução/Instagram Ayres Sasaki Reprodução/Instagram Ayres Sasaki Reprodução/Instagram





A família do cantor recebeu a informação no último sábado, e, segundo Rita Matos, tia do músico, as informações sobre a morte de Ayres serão reunidas em nota que será divulgada à imprensa.

Nas redes sociais, o hotel Solar lamentou a morte do artista e informou que está oferecendo suporte à família, além de se colocar à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. Os comentários da postagem foram bloqueados.

Músicos e amigos de Sasaki também usaram as redes sociais para prestar homenagens. Um deles lamentou que o incidente tenha ocorrido no Dia Mundial do Rock.