Reprodução Henrique,da dupla com Juliano, cheirando a calcinha de uma fã durante um show

O cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, dividiu a internet no último sábado (13). Durante o show na Expo Agro de Jacareí, no interior de São Paulo, o cantor foi surpreendido por uma calcinha lançada da plateia. O artista a pegou e a cheirou.



A situação ocorreu enquanto os cantores apresentavam a música “Seu Erro”. Após pegar a peça íntima — uma calcinha vermelha — ele analisa e cheira em seguida. Sem interromper a música, o artista fez sinal de “positivo” com a cabeça enquanto olhava para a plateia.

A ação, no entanto, não foi bem vista por todos. Uma fã afirmou nas redes sociais: "Independente de ser artista, é casado, falta de respeito, sim, com a esposa. Sem contar que essa atitude é nojenta."

Outra acrescenta: "Mas era nunca que eu enfiaria a cara na calcinha de sabe se lá quem". Uma terceira afirma: "A grande questão é que a linha entre ser atuação é bem tênue!!! Muitos deles se aproveitam disso para agir de má-fé com a esposa e tentar passar despercebido".

Alguns seguidores defenderam o artista: "Engraçado que o Nattanzinho faz em TODOS os shows e ele namora, ninguém fala nada né? Óbvio que isso eh um personagem, normal, calcinha com perfume uai.. ele eh o crush de milharessss de mulheres".

Outro afirma: "Se nem a esposa dele está reclamando, por que vocês estão? O que é tolerado e combinado dentro do casamento deles, é da conta deles e de mais ninguém!"

