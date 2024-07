Divulgação Pai e filho em momento emocionante





Na última sexta-feira (12), o Circo Abracadabra foi palco de um momento de grande emoção: o encontro de Tirullipa e seu pai, Tiririca, que pela primeira vez prestigiou o espetáculo "Abracadabra - Um Circo Musical". De surpresa, Tiririca assistiu ao filho em ação no Anhembi, um marco significativo nas carreiras de ambos, que começaram suas trajetórias como palhaços no mesmo circo.





No Picadeiro, Tirullipa imitou Tiririca e emocionou a plateia presente ao contar como teve referência o seu pai, que declarou como "o maior palhaço do país". O grande momento foi quando foi revelado que Tiririca estava na plateia e se dirigiu ao Picadeiro para se apresentar com o filho diante de todos.





“Não tem dinheiro, fama ou sucesso no mundo que vá superar o que ele já me deu. Ele me deu o direito de usar o nariz que sempre foi dele”, afirmou Tirullipa no palco, exibindo o famoso acessório que marca a identidade de palhaços. “Meu eterno palhaço, o maior palhaço da história do mundo!”, completou, enquanto toda a plateia aplaudia e também colocava no rosto um nariz de palhaço.

Tirullipa, conhecido por seu carisma e talento, é o idealizador do show "Abracadabra", que tem sido um sucesso de crítica e bilheteria. O espetáculo, que também conta com Dedé Santana, oferece uma superprodução de nível Broadway, unindo gerações e trazendo uma experiência única para o público. O show mescla humor, magia e entretenimento, encantando pessoas de todas as idades.

A produção se destaca por sua grandiosidade, com mais de 60 artistas no palco e 100 profissionais envolvidos. A apresentação inclui truques de mágica, ilusionismo, números aéreos, dança, e o emocionante Globo da Vida. Além disso, Tirullipa e Dedé Santana divertem o público com paródias de suas vidas e suas conexões com o mundo circense.

O show representa uma celebração da arte circense, reunindo famílias e amigos em um ambiente de pura diversão.