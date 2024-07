Reprodução/Instagram Saiba o segredo por trás do vestido de Kate Middlenton em Wimbledon

No domingo (14), Kate Middleton fez uma aparição pública no final do torneio de tênis de Wimbledon, ao lado de membros da família. Em meio ao tratamento do câncer , a princesa de Gales foi aplaudida de pé pelo público.

A esposa de William apareceu com um vestido roxo midi que possui um segredo por trás. A cor escolhida é fortemente associada à nobreza.

Kate é a patrona do All England Lawn Tennis and Croquet Club, e o tom, da marca Safiyaa, prestou homenagem ao seu papel. O modelo está avaliado em £1,079, aproximadamente R$ 7.600, mas com um diferencial no decote, já que ela contou com uma camada de tecido no colo.

Após assumir o posto da rainha Elizabeth, a princesa assiste ao torneio com um broche representando o cargo. O broche apresenta as cores oficiais do clube, roxo e verde-escuro.

Além disso, a cor forte serve como segurança para que ela chame a atenção em meio ao público.

