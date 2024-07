Divulgação Saiba quanto Shakira ganhou pelo show na final da Copa América

A final da Copa América 2024 preparou um show no estilo Super Bowl para animar os torcedores. Durante o intervalo entre Argentina e Colômbia, o público presenciou a apresentação de Shakira .

A cantora relembrou diversos sucessos da carreira e na transmissão, o jornalista Juan Etchegoyen revelou o valor recebido pela artista.

"O dinheiro que a Confederação Sul-Americana investe neste evento é brutal. Obviamente sabemos o que o futebol gera e acaba sendo um retorno sobre o que é faturado, mas nunca deixa de me surpreender. Me deram um número e vou te contar: isso seria o que Shakira cobraria por cantar na final da Copa América: dois milhões de dólares", disse ele no programa Mitre Live.

Na cotação atual, o cachê de Shakira valeu R$ 10,9 milhões.

Karol G e Abel Pintos ficaram responsáveis por cantarem os hinos nacionais da Colômbia e Argentina, respectivamente.

LENDÁRIA! Shakira abrindo o show de intervalo da Copa América 2024 com "Hips Don't Lie".



https://t.co/fwvTbzTSJ7 — UpdateCharts (@updatecharts) July 15, 2024





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp