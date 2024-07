Tiago Ghidotti Shakira brilhou em seu primeiro show do intervalo da final da Copa América 2024

Shakira fez oficialmente seu debut na Copa América durante o show do meio tempo da partida final no domingo (14 de julho). No intervalo entre Argentina e Colômbia, a estrela colombiana tomou conta do Hard Rock Stadium com um popurrí de sucessos.

Apresentada pela Verizon, a superestrela, vestida com um conjunto de saia e top sem mangas prateados, iniciou a apresentação cantando “Hips Don’t Lie”. “Eu te amo, Colômbia!”, gritou no meio da música. Acompanhada por um grupo de dançarinos — tanto mulheres quanto robôs — continuou com “Te felicito”, “TQG” e “Puntería”, onde também mostrou suas impecáveis habilidades de dança.

Na TV, o campo de futebol exibia grandes lobos em 3D e gemas flutuantes, representando a nova era da cantora. Este foi o primeiro show de meio tempo extendido, no estilo do Super Bowl, realizado em uma partida de futebol, aproveitando que a Copa América ocorreu nos Estados Unidos, e que Shakira canta a música oficial da cobertura do torneio pela TelevisaUnivision.

Shakira já teve um papel destacado em eventos esportivos renomados, incluindo a Copa do Mundo, a Copa Davis, o All-Star da NBA e o Super Bowl, mas esta marca a primeira vez que se apresenta no torneio internacional de futebol mais antigo.

“Shakira é uma extraordinária estrela sul-americana que tem deslumbrado o mundo inteiro”, disse Alejandro Domínguez, presidente da CONMEBOL, ao anunciar sua apresentação em um comunicado. “Suas músicas são cantadas e dançadas em todos os cantos do planeta, tornando sua arte um fenômeno global que atravessa fronteiras e é apreciado por milhões de pessoas. Estamos certos de que sua apresentação no palco da Copa América USA 2024 impulsionará a mensagem de paixão saudável e unidade através do esporte”.

Antes de sua apresentação, sua compatriota Karol G interpretou o hino nacional da Colômbia, e Abel Pintos cantou o hino nacional da Argentina. Feid e Maluma também estiveram entre outras estrelas da música presentes na partida.

Nos Estados Unidos, a Copa América 2024 é transmitida em espanhol pela Univision, TUND e UniMás, e está disponível no FuboTV, DirecTV Stream e nas plataformas de streaming do TUND. Além disso, o show de meio tempo pôde ser visto na FOX, Fubo Sports, no aplicativo Fox Sports, em FOXsports.com, TyC Sports Internacional e FOX Sports 1.

